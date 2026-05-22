 Aller au contenu

Victoire éclatante des Canadiens et décès tragique de Kyle Busch

par 98.5

0:00
6:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 mai 2026 05:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Victoire éclatante des Canadiens et décès tragique de Kyle Busch
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont amorcé leur finale de l'Association de l'Est en force avec une victoire percutante de 6 à 2 contre les Hurricanes de la Caroline, jeudi soir.

Malgré un but accordé dès la première minute de jeu, la troupe de Martin St-Louis a répliqué seulement 27 secondes plus tard grâce à Cole Caufield, avant de voir Ivan Demidov déculotter le gardien Frederik Andersen avec une feinte spectaculaire un peu plus tard dans la période.

Solide devant son filet, Jakub Dobes a stoppé les vagues offensives de la Caroline pour permettre au Tricolore de prendre les devants 1-0 dans la série.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par ailleurs, le monde du sport automobile est sous le choc à la suite du décès soudain de la légende du NASCAR, Kyle Busch, à l'âge de 41 ans.

Hospitalisé d'urgence pour une grave maladie, le pilote le plus titré de l'histoire des trois séries de la discipline a rendu l'âme hier en début de soirée, laissant le milieu des courses en pleine commotion.

Vous aimerez aussi

«Les Canadiens ont montré qu’ils sont toujours capables de rebondir»
Le Québec maintenant
«Les Canadiens ont montré qu’ils sont toujours capables de rebondir»
0:00
5:17
La Victoire de Montréal marque l'histoire en remportant la Coupe Walter
Lagacé le matin
La Victoire de Montréal marque l'histoire en remportant la Coupe Walter
0:00
6:32
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«L'Alberta est en train de désacraliser le référendum» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Un cadeau pour PSPP et les péquistes?
«L'Alberta est en train de désacraliser le référendum» -Luc Ferrandez
Extorsion: une décision de justice qui sème l'inquiétude
Rattrapage
Capacité de la police à traquer les criminels
Extorsion: une décision de justice qui sème l'inquiétude
Décès soudain de Kyle Busch: «Une icône dans le monde du NASCAR»
Rattrapage
À l'âge de 41 ans
Décès soudain de Kyle Busch: «Une icône dans le monde du NASCAR»
Les faucons de l'Université de Montréal sont de retour
Rattrapage
De nouveaux résidents
Les faucons de l'Université de Montréal sont de retour
Grand spectacle de la Fête nationale: un hommage historique à Harmonium
Rattrapage
Parc Maisonneuve
Grand spectacle de la Fête nationale: un hommage historique à Harmonium
«La Chine suit son cours sans broncher alors que l'Amérique improvise»
Rattrapage
Le nouveau pivot de l'ordre mondial
«La Chine suit son cours sans broncher alors que l'Amérique improvise»
Les Lavallois n'auront pas à payer pour les impôts de Gilles Vaillancourt
Rattrapage
Victoire pour le maire Stéphane Boyer
Les Lavallois n'auront pas à payer pour les impôts de Gilles Vaillancourt
Référendum en Alberta: «Danielle Smith a réussi à fâcher tout le monde»
Rattrapage
Ça brasse au sein de la fédération canadienne
Référendum en Alberta: «Danielle Smith a réussi à fâcher tout le monde»
Diffusion des Canadiens: les partisans de Gatineau privés de rassemblement
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Projection interdite au Centre Slush Puppie
Diffusion des Canadiens: les partisans de Gatineau privés de rassemblement
Victoire du Tricolore: l'importance de ne pas tomber dans l'excès de confiance
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire éclatante de 6 à 2
Victoire du Tricolore: l'importance de ne pas tomber dans l'excès de confiance
Chaque match des Canadiens en séries: «À peu près 7 M$ de profit net»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Au Centre Bell
Chaque match des Canadiens en séries: «À peu près 7 M$ de profit net»
Le troisième lien a déjà coûté plus de 47 M$ au gouvernement
Rattrapage
Malgré que le projet soit encore flou
Le troisième lien a déjà coûté plus de 47 M$ au gouvernement
Brosse à barbecue: un danger réel dans votre assiette
Rattrapage
Une ORL y va d'une mise en garde
Brosse à barbecue: un danger réel dans votre assiette
Le CRTC exige plus de contenu canadien aux géants du Web
Rattrapage
Une décision majeure
Le CRTC exige plus de contenu canadien aux géants du Web
Spécial «Grand Prix» | L'énigme du vendredi 22 mai
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Grand Prix» | L'énigme du vendredi 22 mai