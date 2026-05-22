Victoire éclatante des Canadiens et décès tragique de Kyle Busch

Les Canadiens de Montréal ont amorcé leur finale de l'Association de l'Est en force avec une victoire percutante de 6 à 2 contre les Hurricanes de la Caroline, jeudi soir.

Malgré un but accordé dès la première minute de jeu, la troupe de Martin St-Louis a répliqué seulement 27 secondes plus tard grâce à Cole Caufield, avant de voir Ivan Demidov déculotter le gardien Frederik Andersen avec une feinte spectaculaire un peu plus tard dans la période.

Solide devant son filet, Jakub Dobes a stoppé les vagues offensives de la Caroline pour permettre au Tricolore de prendre les devants 1-0 dans la série.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par ailleurs, le monde du sport automobile est sous le choc à la suite du décès soudain de la légende du NASCAR, Kyle Busch, à l'âge de 41 ans.

Hospitalisé d'urgence pour une grave maladie, le pilote le plus titré de l'histoire des trois séries de la discipline a rendu l'âme hier en début de soirée, laissant le milieu des courses en pleine commotion.