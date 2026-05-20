Canadiens-Hurricanes

Après des triomphes en sept matchs contre le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo, les Canadiens de Montréal poursuivent leur parcours éliminatoire en finale de l'Association de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.
Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter la victoire des Canadiens contre les Sabres et la suite à venir contre les Hurricanes.
Les sujets discutés
- Les Canadiens déjouent les analystes et les experts. José Théodore en entend parler même en Floride;
- Les Canadiens, une équipe cendrillon?;
- Ça prend toujours des joueurs «surprise» en séries;
- C'est le printemps Dobes, pas de doute là-dessus. Le gardien des Canadiens a même réussi à «fermer la trappe» à Théodore;
- «L’équipe avec le meilleur gardien de but va gagner la série, c'est aussi aussi simple que ça».