Canadiens-Hurricanes

Après des triomphes en sept matchs contre le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo, les Canadiens de Montréal poursuivent leur parcours éliminatoire en finale de l'Association de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter la victoire des Canadiens contre les Sabres et la suite à venir contre les Hurricanes.

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