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Canadiens-Hurricanes

«L’équipe avec le meilleur gardien va gagner la série» -José Théodore

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 mai 2026 19:38

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«L’équipe avec le meilleur gardien va gagner la série» -José Théodore
Jakub Dobes / AP/Jeffrey T. Barnes

Après des triomphes en sept matchs contre le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo, les Canadiens de Montréal poursuivent leur parcours éliminatoire en finale de l'Association de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter la victoire des Canadiens contre les Sabres et la suite à venir contre les Hurricanes.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens déjouent les analystes et les experts. José Théodore en entend parler même en Floride;
  • Les Canadiens, une équipe cendrillon?;
  • Ça prend toujours des joueurs «surprise» en séries;
  • C'est le printemps Dobes, pas de doute là-dessus. Le gardien des Canadiens a même réussi à «fermer la trappe» à Théodore;
  • «L’équipe avec le meilleur gardien de but va gagner la série, c'est aussi aussi simple que ça».

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