Nouvelle série, Prescott

La série Prescott, réalisée par Julien Courteau, met en scène la comédienne Catherine Chabot qui campe Valérie Trudeau, une femme prête à tout pour défendre son motel et ses terres dans une ville fictive marquée par la criminalité et la violence.

Écoutez Catherine Chabot parler de ce nouveau rôle en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

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