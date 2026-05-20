Canadiens-Hurricanes

Encore plus que lors des précédentes séries, les Canadiens de Montréal sont négligés face aux Hurricanes de la Caroline. Cela dit, le Tricolore a démontré contre le Lightning et les Sabres qu'il ne fallait jamais le compter pour battu.

Donc, que doivent faire les joueurs des Canadiens pour vaincre les Hurricanes?

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens Dany Dubé se pencher sur la question en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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