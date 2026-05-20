Canadiens-Hurricanes

Encore plus que lors des précédentes séries, les Canadiens de Montréal sont négligés face aux Hurricanes de la Caroline. Cela dit, le Tricolore a démontré contre le Lightning et les Sabres qu'il ne fallait jamais le compter pour battu.
Donc, que doivent faire les joueurs des Canadiens pour vaincre les Hurricanes?
Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens Dany Dubé se pencher sur la question en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Ivan Demidov va être meilleur dans cette série: ça va être une série de patineurs;
- La défense synchronisée en unité de cinq des Hurricanes;
- Les statistiques des deux équipes sont identiques à cinq contre cinq (184 buts marqués, 160 accordés);
- Les Canadiens ont eu une opposition bien plus forte que celle des Hurricanes;
- L'importance de l’avantage numérique;
- Les défenseurs des Hurricanes ne marquent pas de but;
- Le gardien Frederik Andersen a connu sa pire saison (16-14-5, 3,05), mais il connaît ses meilleures séries (8-0, 1,12): «La vérité est-elle entre les deux?», se demande Dany;
- Mine de rien, le premier trio Suzuki, Caufield, Slafkovsky (15 buts en trois matchs contre Caroline). L’émission spéciale "Les amateurs de sport" est annoncée pour demain.