 Aller au contenu
«Les Canadiens sont en mission»

«Ce que les Canadiens nous font vivre, c’est inimaginable!» -Jean Perron

par 98.5 sports

0:00
14:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 mai 2026 20:05

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Ce que les Canadiens nous font vivre, c’est inimaginable!» -Jean Perron
Les Canadiens après leur victoire contre les Sabres. / AP/Jeffrey T. Barnes

Il y a 40 ans cette année, les Canadiens de Montréal remportaient une coupe Stanley inattendue. L'entraîneur-chef de l'équipe? Jean Perron.

Écoutez Jean Perron comparer les Canadiens d'antan et ceux d'aujourd'hui avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les commentaires de l'entraîneur et les sujets discutés

  • «Ce que les Canadiens nous font vivre, c’est inimaginable!»
  • Jean Perron estime que les Canadiens de 2026 sont pratiquement une réplique de ceux de 1986;
  • Claude Lemieux était un agitateur style «Josh Anderson», mais avec plus de talent offensif;
  • «Lane Hutson fait des choses qu’on n’a jamais vues»
  • Le Tricolore déjoue tous les experts actuellement;
  • «Les Canadiens sont en mission»

Vous aimerez aussi

Deux absences remarquées pour les Canadiens en Caroline du Nord
Les amateurs de sports
Deux absences remarquées pour les Canadiens en Caroline du Nord
0:00
12:06
L'ultime victoire pour la Victoire de Montréal
Bonsoir les sportifs
L'ultime victoire pour la Victoire de Montréal
0:00
5:06
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«On veut célébrer le sport québécois de combat avec le public québécois» -Pascal
Rattrapage
Jean Pascal et Francis Lafrenière. le 27 juin
«On veut célébrer le sport québécois de combat avec le public québécois» -Pascal
«McLaren peut surprendre en fin de semaine» -Patrick Carpentier
Rattrapage
Grand Prix du Canada de F1
«McLaren peut surprendre en fin de semaine» -Patrick Carpentier
«Si je suis les Hurricanes, je suis inquiet pour Frederik Andersen»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pour un gardien, une longue pause fait mal
«Si je suis les Hurricanes, je suis inquiet pour Frederik Andersen»
«L’équipe avec le meilleur gardien va gagner la série» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
«L’équipe avec le meilleur gardien va gagner la série» -José Théodore
Comment les Canadiens peuvent battre les Hurricanes?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
Comment les Canadiens peuvent battre les Hurricanes?
Deux absences remarquées pour les Canadiens en Caroline du Nord
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
Deux absences remarquées pour les Canadiens en Caroline du Nord
Le système Aduo pour le développement des moteurs en 2026
Rattrapage
Formule 1
Le système Aduo pour le développement des moteurs en 2026
«C'était quelque chose d'être au Centre Vézina et de vivre ça» -Yanick Jean
Rattrapage
Les Saguenéens champions, une première en 32 ans
«C'était quelque chose d'être au Centre Vézina et de vivre ça» -Yanick Jean
L'improbable victoire de l'Anglais Aaron Rai
Rattrapage
Championnat de la PGA
L'improbable victoire de l'Anglais Aaron Rai
«Buffalo, c'est comme s'ils étaient essoufflés» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Après avoir créé l'égalité 2-2
«Buffalo, c'est comme s'ils étaient essoufflés» -Antoine Roussel
«Les moins de 30 ans n'ont jamais vécu ça» -Alexandre Pratt
Rattrapage
Un triomphe de la coupe Stanley des Canadiens
«Les moins de 30 ans n'ont jamais vécu ça» -Alexandre Pratt
Partie remise pour la Victoire
Rattrapage
Finale de la LPHF
Partie remise pour la Victoire
Le but de Newhook, l'attitude de Dobes et le parcours du Tricolore
Rattrapage
Temps d'arrêt
Le but de Newhook, l'attitude de Dobes et le parcours du Tricolore
«Le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Si les Canadiens atteignent la finale
«Le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?» -Tony Marinaro