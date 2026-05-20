«Les Canadiens sont en mission»

Il y a 40 ans cette année, les Canadiens de Montréal remportaient une coupe Stanley inattendue. L'entraîneur-chef de l'équipe? Jean Perron.

Écoutez Jean Perron comparer les Canadiens d'antan et ceux d'aujourd'hui avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les commentaires de l'entraîneur et les sujets discutés