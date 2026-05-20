Il y a 40 ans cette année, les Canadiens de Montréal remportaient une coupe Stanley inattendue. L'entraîneur-chef de l'équipe? Jean Perron.
Écoutez Jean Perron comparer les Canadiens d'antan et ceux d'aujourd'hui avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les commentaires de l'entraîneur et les sujets discutés
- «Ce que les Canadiens nous font vivre, c’est inimaginable!»
- Jean Perron estime que les Canadiens de 2026 sont pratiquement une réplique de ceux de 1986;
- Claude Lemieux était un agitateur style «Josh Anderson», mais avec plus de talent offensif;
- «Lane Hutson fait des choses qu’on n’a jamais vues»
- Le Tricolore déjoue tous les experts actuellement;
- «Les Canadiens sont en mission»