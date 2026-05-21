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Selon Jacques Martin

On sous-estime la profondeur des Canadiens

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 mai 2026 18:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
On sous-estime la profondeur des Canadiens
Zachary Boldc, Alexandre Texier et Kirby Dach. / PC/Graham Hughes

Jacques Martin était l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal lors du printemps Halak, en 2010, et il est actuellement conseiller senior des Sénateurs d'Ottawa, qui ont été éliminés par les Hurricanes de la Caroline au premier tour.

Comment fait-on pour battre les Hurricanes?

Écoutez Jacques Martin au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Pourquoi les Hurricanes ont vaincu les Sénateurs?
  • La clé des Hurricanes: le jeu de pression;
  • Printemps Halak: de très bons souvenirs pour Jacques Martin;
  • Martin s'attend à une excellente série entre les Canadiens et les Hurricanes;
  • On ne donne pas assez de mérite aux Canadiens pour leur profondeur.

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