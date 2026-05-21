Selon Jacques Martin

Jacques Martin était l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal lors du printemps Halak, en 2010, et il est actuellement conseiller senior des Sénateurs d'Ottawa, qui ont été éliminés par les Hurricanes de la Caroline au premier tour.

Comment fait-on pour battre les Hurricanes?

Écoutez Jacques Martin au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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