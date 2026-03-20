La légende Rodger Brulotte s’éteint à 79 ans

Les amateurs de baseball québécois pleurent le décès du spécialiste sportif Rodger Brulotte, décédé vendredi à l’âge de 79 ans.

Ayant d’abord débuté sa carrière avec les Expos de Montréal, il est devenu la référence en baseball au Québec, devenant par la suite commentateur sportif.

Enchaînant les coups de circuit professionnels, on le connaît notamment pour la célèbre phrase: «Bonsoir, elle est partie!»

Écoutez le passage de Rodger Brulotte en 2023 et en 2025 aux Amateurs de sports.