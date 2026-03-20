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Baseball
La légende Rodger Brulotte s’éteint à 79 ans

Bonsoir, il est parti

par 98.5 | Modifié le 20 mars 2026 à 20:54

Bonsoir, il est parti
Rodger Brulotte est décédé le 20 mars 2026 à l'âge de 79 ans / La Presse Canadienne / Ryan Remiorz

À écouter

Ça sent la coupe avec Rodger Brulotte

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
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1:15:22

Les amateurs de baseball québécois pleurent le décès du spécialiste sportif Rodger Brulotte, décédé vendredi à l’âge de 79 ans.

Ayant d’abord débuté sa carrière avec les Expos de Montréal, il est devenu la référence en baseball au Québec, devenant par la suite commentateur sportif.

Enchaînant les coups de circuit professionnels, on le connaît notamment pour la célèbre phrase: «Bonsoir, elle est partie!»

Écoutez le passage de Rodger Brulotte en 2023 et en 2025 aux Amateurs de sports.

À écouter

«Pour moi, les Expos, c'est un deuil vivant» -Rodger Brulotte

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
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44:37

Rodger Brulotte a d'ailleurs exprimé son souhait il y a quelques années sur nos ondes que «Bonsoir, il est parti» soit le titre de l'article sur son décès.

Toute l'équipe du 98.5 Sports offre ses condoléances à ceux et celles qui ont côtoyé, de près ou de loin, Rodger Brulotte au cours de sa vie.

À écouter

Les meilleurs souvenirs d'anciens collègues de Rodger Brulotte

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

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