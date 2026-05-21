Canadiens-Hurricanes, premier match

Les Canadiens de Montréal affrontent les Hurricanes de la Caroline dans la finale de l'Association de l'Est.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé à moins d'une heure de la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes.
Les sujets discutés
- Selon Dany Dubé, les unités spéciales - surtout le désavantage numérique - pourraient être la clé dans la série;
- Selon Martin McGuire, Dobes va se trouver un autre but à atteindre dans cette série et les Hurricanes ne sont pas à l'abri du Jour de la marmotte;
- Le volume crée du rythme pour les Hurricanes;
- Les Canadiens ont eu de la contribution des membres de tous les trios jusqu'ici;
- La gestion des trios par Martin St-Louis;
- On prévoit une série longue, potentiellement de sept matchs.