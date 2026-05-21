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Canadiens-Hurricanes, premier match

«Le Canadien va être meilleur en termes de synchronisme» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

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13:20

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 mai 2026 18:20

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Le Canadien va être meilleur en termes de synchronisme» -Dany Dubé
Dany Dubé / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal affrontent les Hurricanes de la Caroline dans la finale de l'Association de l'Est.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé à moins d'une heure de la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes.

Les sujets discutés

  • Selon Dany Dubé, les unités spéciales - surtout le désavantage numérique - pourraient être la clé dans la série;
  • Selon Martin McGuire, Dobes va se trouver un autre but à atteindre dans cette série et les Hurricanes ne sont pas à l'abri du Jour de la marmotte;
  • Le volume crée du rythme pour les Hurricanes;
  • Les Canadiens ont eu de la contribution des membres de tous les trios jusqu'ici;
  • La gestion des trios par Martin St-Louis;
  • On prévoit une série longue, potentiellement de sept matchs.

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