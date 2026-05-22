D'énormes exigences physiques et cognitives

Avec le week-end de la Formule 1 à Montréal, le vulgarisateur scientifique Martin Carli se penche sur les exigences physiques et cognitives exceptionnelles auxquelles font face les pilotes de course.

En accélération comme dans les virages, ces athlètes subissent des forces gravitationnelles extrêmes allant jusqu'à 6 G, comparables à celles ressenties dans les avions de chasse.

Ces forces imposent une tension colossale sur le cou et altèrent temporairement les capacités cognitives en déplaçant le flux sanguin, ce qui demande un entraînement musculaire et cardiovasculaire hors du commun.

Écoutez le chroniqueur et vulgarisateur scientifique, Martin Carli, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.