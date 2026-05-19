Le golfeur anglais d’origine indienne âgé de 31 ans Aaron Rai a remporté le championnat de la PGA , en fin de semaine.

Écoutez Yohann Benson, du Mirage, et analyste au Réseau des sports, commenter la victoire de Aaron Rai au Championnat de la PGA.

Rai est devenu le premier Anglais à gagner ce titre depuis plus d’un siècle.

«C'est un gars timide. C'est un gars humble qui vient d'une famille qui se tient serrée, qui a toutes les valeurs, à la bonne place. C'est un gars qui encourage ses compétiteurs. C'est vraiment un être extraordinaire», note Benson, qui a déjà joué avec Rai lors d'une ronde qualificative de l'Omnium américain.

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