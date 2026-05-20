 Aller au contenu
Jean Pascal et Francis Lafrenière. le 27 juin

«On veut célébrer le sport québécois de combat avec le public québécois» -Pascal

par 98.5 Sports

0:00
18:22

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 mai 2026 21:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On veut célébrer le sport québécois de combat avec le public québécois» -Pascal
Jean Pascal et Francis Lafrenière. / Cogeco Média

Jean Pascal et Francis Lafrenière s'affronteront lors d’un combat de boxe le 27 juin au Colisée de Laval, organisé par New Era Sports and Entertainment.

Écoutez Jean Pascal et Francis Lafrenière en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Lafrenière, de retour après six ans d'absence, considère ce duel comme son «championnat du monde». tandis que Pascal souhaite démontrer qu'il est possible de performer après 40 ans, citant Tom Brady et LeBron James.

Les deux boxeurs, anciens partenaires d’entraînement, évoquent un respect mutuel, une préparation intense, des enjeux de poids, et un désir de laisser une empreinte dans la boxe québécoise.

«Les fans vont en avoir pour leur argent, puis on va offrir le meilleur de chacun cette soirée-là, puis c'est pour les honneurs», dit Lafrenière.

«Exactement, le 27 juin. On veut célébrer le sport québécois de combat avec le public québécois», ajoute Pascal.

Une belle entrevue entre deux boxeurs qui se respectent.

Mario Langlois, qui semble jouer à l'arbitre, entre Jean Pascal et Francis Lafrenière.

Source: Mario Langlois, qui semble jouer à l'arbitre, entre Jean Pascal et Francis Lafrenière.

Vous aimerez aussi

Le combat qui va changer la vie d'Arslanbek Makhmudov
Les amateurs de sports
Le combat qui va changer la vie d'Arslanbek Makhmudov
0:00
4:49
«J'ai été déçu de ce que j'ai livré» -Charles Jourdain
Les amateurs de sports
«J'ai été déçu de ce que j'ai livré» -Charles Jourdain
0:00
10:02
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«McLaren peut surprendre en fin de semaine» -Patrick Carpentier
Rattrapage
Grand Prix du Canada de F1
«McLaren peut surprendre en fin de semaine» -Patrick Carpentier
«Si je suis les Hurricanes, je suis inquiet pour Frederik Andersen»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pour un gardien, une longue pause fait mal
«Si je suis les Hurricanes, je suis inquiet pour Frederik Andersen»
«Ce que les Canadiens nous font vivre, c’est inimaginable!» -Jean Perron
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Les Canadiens sont en mission»
«Ce que les Canadiens nous font vivre, c’est inimaginable!» -Jean Perron
«L’équipe avec le meilleur gardien va gagner la série» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
«L’équipe avec le meilleur gardien va gagner la série» -José Théodore
Comment les Canadiens peuvent battre les Hurricanes?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
Comment les Canadiens peuvent battre les Hurricanes?
Deux absences remarquées pour les Canadiens en Caroline du Nord
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
Deux absences remarquées pour les Canadiens en Caroline du Nord
Le système Aduo pour le développement des moteurs en 2026
Rattrapage
Formule 1
Le système Aduo pour le développement des moteurs en 2026
«C'était quelque chose d'être au Centre Vézina et de vivre ça» -Yanick Jean
Rattrapage
Les Saguenéens champions, une première en 32 ans
«C'était quelque chose d'être au Centre Vézina et de vivre ça» -Yanick Jean
L'improbable victoire de l'Anglais Aaron Rai
Rattrapage
Championnat de la PGA
L'improbable victoire de l'Anglais Aaron Rai
«Buffalo, c'est comme s'ils étaient essoufflés» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Après avoir créé l'égalité 2-2
«Buffalo, c'est comme s'ils étaient essoufflés» -Antoine Roussel
«Les moins de 30 ans n'ont jamais vécu ça» -Alexandre Pratt
Rattrapage
Un triomphe de la coupe Stanley des Canadiens
«Les moins de 30 ans n'ont jamais vécu ça» -Alexandre Pratt
Partie remise pour la Victoire
Rattrapage
Finale de la LPHF
Partie remise pour la Victoire
Le but de Newhook, l'attitude de Dobes et le parcours du Tricolore
Rattrapage
Temps d'arrêt
Le but de Newhook, l'attitude de Dobes et le parcours du Tricolore
«Le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Si les Canadiens atteignent la finale
«Le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?» -Tony Marinaro