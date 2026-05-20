Jean Pascal et Francis Lafrenière. le 27 juin

Jean Pascal et Francis Lafrenière s'affronteront lors d’un combat de boxe le 27 juin au Colisée de Laval, organisé par New Era Sports and Entertainment.

Écoutez Jean Pascal et Francis Lafrenière en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Lafrenière, de retour après six ans d'absence, considère ce duel comme son «championnat du monde». tandis que Pascal souhaite démontrer qu'il est possible de performer après 40 ans, citant Tom Brady et LeBron James.

Les deux boxeurs, anciens partenaires d’entraînement, évoquent un respect mutuel, une préparation intense, des enjeux de poids, et un désir de laisser une empreinte dans la boxe québécoise.

«Les fans vont en avoir pour leur argent, puis on va offrir le meilleur de chacun cette soirée-là, puis c'est pour les honneurs», dit Lafrenière.

«Exactement, le 27 juin. On veut célébrer le sport québécois de combat avec le public québécois», ajoute Pascal.

Une belle entrevue entre deux boxeurs qui se respectent.