Un éternel optimiste

«Si on construisait une pyramide de toutes les personnes qui aimaient Montréal, qui aimaient le baseball, qui aimaient les expos, qui mettent tous ceux qui aimaient ces choses, au sommet de cette pyramide se trouverait Roger Brulotte.»

C'est le message qu'a publié Mitch Garber sur les réseaux sociaux concernant le décès du commentateur sportif Rodger Brulotte.

L'homme d'affaires, en entrevue aux Amateurs de sports, souligne qu'il était dévoué aux Expos, étant de «toutes les réunions» pour le retour de l'équipe à Montréal.

Écoutez l'homme d'affaires et co-propriétaire du Kraken de Seattle Mitch Garber faire son hommage à Rodger Brulotte au micro de Mario Langlois, vendredi.