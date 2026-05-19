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Si les Canadiens atteignent la finale

«Le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?» -Tony Marinaro

par 98.5 sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 mai 2026 19:35

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?» -Tony Marinaro
En zone offensive avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Durant le septième match entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo, Tony Marinaro a eu son lot de sueurs froides. Mais à la fin, il appuie le Tricolore jusqu'au bout.

Écoutez Tony Marinaro commenter les séries éliminatoires des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les moments durant lesquels Tony était découragé;
  • Les performances d'Alex Newhook;
  • Le contrat de Lane Hutson va devenir la meilleure aubaine de la LNH;
  • Tony a hâte de voir le prochain contrat de Jakub Dobes; «Si les Canadiens atteignent la finale, le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?»;
  • On anticipe la série contre les Hurricanes de la Caroline;
  • L'entrevue de Dobes après la rencontre contre les Sabres;
  • Tony pense que les Canadiens vont poursuivre leur route: les Canadiens en six contre les Hurricanes.

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