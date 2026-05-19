Durant le septième match entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo, Tony Marinaro a eu son lot de sueurs froides. Mais à la fin, il appuie le Tricolore jusqu'au bout.
Écoutez Tony Marinaro commenter les séries éliminatoires des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les moments durant lesquels Tony était découragé;
- Les performances d'Alex Newhook;
- Le contrat de Lane Hutson va devenir la meilleure aubaine de la LNH;
- Tony a hâte de voir le prochain contrat de Jakub Dobes; «Si les Canadiens atteignent la finale, le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?»;
- On anticipe la série contre les Hurricanes de la Caroline;
- L'entrevue de Dobes après la rencontre contre les Sabres;
- Tony pense que les Canadiens vont poursuivre leur route: les Canadiens en six contre les Hurricanes.