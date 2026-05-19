Si les Canadiens atteignent la finale

Durant le septième match entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo, Tony Marinaro a eu son lot de sueurs froides. Mais à la fin, il appuie le Tricolore jusqu'au bout.

Écoutez Tony Marinaro commenter les séries éliminatoires des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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