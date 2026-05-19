Finale de la LPHF

La Victoire de Montréal pouvait remporter la première coupe Walter de son histoire, lundi, contre la Charge, à Ottawa, mais la formation de la capitale nationale s'est imposée.
Écoutez la directrice générale de la Victoire, Danièle Sauvageau, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La Charge a vaincu la Victoire, lundi, à Ottawa, dans le troisième match de la finale;
- La DG souligne l’intensité physique croissante des séries;
- L'importance de leaders comme Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens;
- La Victoire ne jouera pas le même soir que les Canadiens, mercredi;
- L'engouement du public montréalais pour la conquête de la Coupe Walter, tout en insistant sur la cohésion de l’équipe composée de cinq nationalités.