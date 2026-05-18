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Fini le hockey de rattrapage

«C'est mettre les chances de notre bord de marquer le 1er but ce soir» -Roussel

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 mai 2026 18:25

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«C'est mettre les chances de notre bord de marquer le 1er but ce soir» -Roussel
Antoine Roussel / Cogeco Média

Après un revers cinglant de 8 à 3 à domicile, les hommes de Martin St-Louis tentent d'accéder à la finale d'association, lundi soir, et selon Antoine Roussel, il leur faut un départ en force.

L'analyste et ancien joueur rappelle qu'une équipe qui marque le premier but lors d'un 7e match des séries remporte la victoire 75% du temps.

Il s'attend également à un match avec un faible pointage très serré, contrairement à ce qu'on a vu samedi dernier.

Écoutez Antoine Roussel analyser les chances de réussite des Canadiens contre Buffalo lundi, aux Amateurs de sports.

Malgré la pression, l'historique du Tricolore à l'étranger (5 victoires, 2 défaites) et sa résilience depuis la mi-mars alimentent l'espoir des partisans.

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