Série Canadiens-Hurricanes

Les Canadiens de Montréal ont éliminé les Sabres de Buffalo. Place aux Hurricanes de la Caroline.
Écoutez l'analyste Dany Dubé faire le bilan de la série contre les Sabres et se pencher sur l'affrontement à venir contre les Hurricanes.
Les sujets discutés
- «Les Canadiens ont trouvé une façon de gagner»;
- «Si les Canadiens ne jouent pas avec de la vitesse en défensive, ils deviennent vulnérables»;
- Lane Hutson a impressionné l'analyste, mais Alexandre Carrier a son vote comme héros obscur;
- Du travail remarquable des centres Jake Evans et Phillip Danault;
- Les Sabres ont dominé à la fin aux mises en jeu en utilisant essentiellement deux joueurs;
- Un trio des Hurricanes inquiète l'analyste;
- La protection de la rondelle d'Alexandre Texier.