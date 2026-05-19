Après avoir créé l'égalité 2-2

L'analyste des matchs des Canadiens à TVA Sports, membre du balado Sortie de zone et spécialiste hockey au 98,5 Sports, Antoine Roussel, est déjà rendu en Caroline du Nord pour la prochaine série des Canadiens de Montréal.

Écoutez Antoine Roussel, depuis la Caroline du Nord, s'entretenir avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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