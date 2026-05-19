Après avoir créé l'égalité 2-2

L'analyste des matchs des Canadiens à TVA Sports, membre du balado Sortie de zone et spécialiste hockey au 98,5 Sports, Antoine Roussel, est déjà rendu en Caroline du Nord pour la prochaine série des Canadiens de Montréal.
Écoutez Antoine Roussel, depuis la Caroline du Nord, s'entretenir avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Il fait très chaud en Caroline du Nord et il y a de l’effervescence autour des Hurricanes;
- L'importance de la possession de rondelle pour les Canadiens;
- «Buffalo, c'est comme s'ils étaient essoufflés. Ça a été dur de remonter au score»;
- Newhook et Suzuki ont alors retrouvé de la possession de rondelle;
- On compare le but de Newhook à celui de Kirk Muller en 1993;
- On parle de la gestion salariale du Canadien, incluant les contrats de Gallagher (6,5 millions %) et la fenêtre de cinq ans pour le succès.