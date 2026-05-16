Grâce à son préparateur mental

Le journaliste Guillaume Lefrançois, de La Presse, a discuté avec le préparateur mental du gardien Jakub Dobes, Pete Fry.

Écoutez Guillaume Lefrançois parler de cet entretien avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Guillaume Lefrançois relate son entretien virtuel avec le préparateur mental de Jakub Dobes, Pete Fry, axé sur la préparation mentale positive et la gestion des émotions.

Dobes s’inspire de biographies sportives, suit des routines strictes avant les matchs, et privilégie la concentration individuelle, illustrant l’ouverture d’esprit et la discipline des jeunes joueurs du Canadien, soutenus par des vétérans.

On discute de l’importance des routines pour gérer l’incertitude du poste de gardien et l’impact positif sur l’équipe.