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Grâce à son préparateur mental

Le niveau élevé de concentration de Jakub Dobes

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 mai 2026 17:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Le niveau élevé de concentration de Jakub Dobes
Jakub Dobes avec Lane Hutson. / PC/Christinne Muschi

Le journaliste Guillaume Lefrançois, de La Presse, a discuté avec le préparateur mental du gardien Jakub Dobes, Pete Fry.

Écoutez Guillaume Lefrançois parler de cet entretien avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Guillaume Lefrançois relate son entretien virtuel avec le préparateur mental de Jakub Dobes, Pete Fry, axé sur la préparation mentale positive et la gestion des émotions.

Dobes s’inspire de biographies sportives, suit des routines strictes avant les matchs, et privilégie la concentration individuelle, illustrant l’ouverture d’esprit et la discipline des jeunes joueurs du Canadien, soutenus par des vétérans.

On discute de l’importance des routines pour gérer l’incertitude du poste de gardien et l’impact positif sur l’équipe.

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