Table ronde Canadiens-Sabres

Avant le sixième match de la série entre les Canadiens et les Sabres, l'animateur Mario Langlois nous propose une autre table ronde avec:

L'ancien joueur de la LNH et aujourd'hui analyste Denis Gauthier

Le gardien de but Louis Domingue

Le comédien et analyste de hockey Éric Hoziel

Quelques commentaires de notre panel:

Denis Gauthier: «La confiance de Dobes n’a jamais été aussi grande en ce moment»;

Louis Domingue: «Les Sabres semble être un groupe découragé»;

Denis Gauthier: «Coacher n’est pas une dictature, c’est un partenariat avec les joueurs, et St-Louis l’a compris»;

Louis Domingue: «Martin St-Louis sait sur quel bouton peser, et quand peser dessus»;

Louis Domingue: «La meilleure façon de ne pas défendre, c’est d’avoir la rondelle, et les Canadiens ont la rondelle».