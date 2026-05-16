Table ronde Canadiens-Sabres

Avant le sixième match de la série entre les Canadiens et les Sabres, l'animateur Mario Langlois nous propose une autre table ronde avec:
L'ancien joueur de la LNH et aujourd'hui analyste Denis Gauthier
Le gardien de but Louis Domingue
Le comédien et analyste de hockey Éric Hoziel
Quelques commentaires de notre panel:
Denis Gauthier: «La confiance de Dobes n’a jamais été aussi grande en ce moment»;
Louis Domingue: «Les Sabres semble être un groupe découragé»;
Denis Gauthier: «Coacher n’est pas une dictature, c’est un partenariat avec les joueurs, et St-Louis l’a compris»;
Louis Domingue: «Martin St-Louis sait sur quel bouton peser, et quand peser dessus»;
Louis Domingue: «La meilleure façon de ne pas défendre, c’est d’avoir la rondelle, et les Canadiens ont la rondelle».
Source: Éric Hoziel, Louis Domingue ety Denis Gauthier/Cogeco media.