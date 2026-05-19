Un triomphe de la coupe Stanley des Canadiens

Les Canadiens de Montréal viennent d'atteindre la finale de l'Association de l'Est de la LNH et la ville va être encore complètement folle durant dix jours à deux semaines.
Écoutez le chroniqueur à La Presse, Alexandre Pratt, parler de l'effet rassembleur de la population autour de l'équipe.
Les sujets discutés
- L'ambiance exceptionnelle autour du match numéro sept des séries du Canadien au Centre Bell;
- La communion entre les Montréalais et l’équipe, notamment chez les moins de 30 ans qui cherchent leur propre victoire;
- Les Canadiens sont à l'image de Martin St-Louis
- Le rayonnement sportif de Montréal à l'étranger;
- Pratt prédit une victoire du Canadien en sept contre les Hurricanes, malgré leur longue pause.