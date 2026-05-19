Un triomphe de la coupe Stanley des Canadiens

Les Canadiens de Montréal viennent d'atteindre la finale de l'Association de l'Est de la LNH et la ville va être encore complètement folle durant dix jours à deux semaines.

Écoutez le chroniqueur à La Presse, Alexandre Pratt, parler de l'effet rassembleur de la population autour de l'équipe.

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