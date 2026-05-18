Canadiens-Sabres, 7e match

Les Canadiens de Montréal affrontent les Sabres, à Buffalo, lors du septième et dernier match de la demi-finale de l'Association de l'Est.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Waite souligne l’importance de la confiance et de la gestion émotionnelle, surtout après 14 matchs consécutifs en séries.

Les Canadiens devront éviter les buts précoces, faire preuve de patience et discipline.

Et l'analyste estime que le Tricolore a l'avantage devant le filet.