Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron avec l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- On écoute la description de l'équipe de diffusion française du but d'Alex Newhook et des arrêts de Jakub Dobes;
- Les imitations d'Arnaud Soly de la série Canadiens-Sabres;
- Une secousse sismique de 0,5 sur l’échelle Richter après le but d'Alex Newhook;
- Meilleures expériences sportives: les Canadiens au cinquième rang du classement de Snapback Sports;
- Petit malaise entre Jakub Dobes et les gens d'ESPN.