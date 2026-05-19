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Branché sur le sport

Petit malaise entre Jakub Dobes et les gens d'ESPN

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 19 mai 2026 21:30

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Petit malaise entre Jakub Dobes et les gens d'ESPN
Branché sur le sport / Cogeco Média

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron avec l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • On écoute la description de l'équipe de diffusion française du but d'Alex Newhook et des arrêts de Jakub Dobes;
  • Les imitations d'Arnaud Soly de la série Canadiens-Sabres;
  • Une secousse sismique de 0,5 sur l’échelle Richter après le but d'Alex Newhook;
  • Meilleures expériences sportives: les Canadiens au cinquième rang du classement de Snapback Sports;
  • Petit malaise entre Jakub Dobes et les gens d'ESPN.

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