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À une victoire de la coupe Walter

Maggie Flaherty tranche le débat en prolongation

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 mai 2026 18:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Maggie Flaherty tranche le débat en prolongation
Le but de Maggie Flaherty en prolongation. / PC/Christopher Katsarov

Pour un deuxième match consécutif, la Victoire de Montréal a vaincu la Charge d'Ottawa en prolongation à la Place Bell, samedi, ce qui la place à un gain du premier championnat de son histoire.

Écoutez Isabelle Ethier commenter le triomphe de la Victoire de Montréal au micro de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Une autre victoire en prolongation pour la Victoire contre la charge d'Ottawa;
  • Un but décisif de Maggie Flaherty;
  • Les deux gardiennes ont été exceptionnelles;
  • La Victoire pourra remporter la coupe Walter, lundi, à Ottawa.

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