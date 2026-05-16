À une victoire de la coupe Walter

Pour un deuxième match consécutif, la Victoire de Montréal a vaincu la Charge d'Ottawa en prolongation à la Place Bell, samedi, ce qui la place à un gain du premier championnat de son histoire.

Écoutez Isabelle Ethier commenter le triomphe de la Victoire de Montréal au micro de Mario Langlois.

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