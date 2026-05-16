À une victoire de la coupe Walter

Pour un deuxième match consécutif, la Victoire de Montréal a vaincu la Charge d'Ottawa en prolongation à la Place Bell, samedi, ce qui la place à un gain du premier championnat de son histoire.
Écoutez Isabelle Ethier commenter le triomphe de la Victoire de Montréal au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Une autre victoire en prolongation pour la Victoire contre la charge d'Ottawa;
- Un but décisif de Maggie Flaherty;
- Les deux gardiennes ont été exceptionnelles;
- La Victoire pourra remporter la coupe Walter, lundi, à Ottawa.