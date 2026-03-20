Qu'il s'agisse de mots doux ou de phrases assassines, la parole demeure un pilier central dans les relations amoureuses. C'est elle qui peut sauver ou écorcher le couple, indique Sylvie Lavallée.

En cette Journée internationale de la francophonie, on discute du langage de l'amour: comment l'utiliser à notre avantage?

Écoutez la sexologue Sylvie Lavallée répondre à la question, vendredi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.

S'inspirant des travaux de Gary Chapman, l'experte détaille les cinq langages de l'amour qui définissent nos façons d'aimer et d'être aimé.

Elle rappelle d'ailleurs un ratio scientifique frappant: pour effacer l'effet d'un seul propos blessant, le cerveau a besoin de cinq gestes ou paroles positifs pour rétablir l'équilibre.

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