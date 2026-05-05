Quelques astuces

Le magazine L’actualité a récemment dévoilé à ses lecteurs des trucs pour réduire la facture de leurs assurances.
Écoutez Karl Rettino-Parazelli, journaliste spécialisé en économie à L’actualité, en discuter mardi au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.
«En assurance habitation, on peut parler d'économie avec différents dispositifs qui varient entre 5 et 15 %, en moyenne, selon CAA-Québec. Mais ça dépend, parce qu'en assurance habitation, avec la microtarification, tous les dossiers sont différents. Mais grosso modo, la réponse c'est que si on met différents dispositifs, différents gadgets dans sa maison, ça peut permettre de réduire la facture.»
Écoutez ensuite Karl Rettino-Parazelli présenter ces appareils qui permettent de réduire le coût de ses assurances.