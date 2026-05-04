Les effets du travail au gris

Marie-Eve Tremblay et son invité Eric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, lèvent le voile sur les pratiques douteuses qui gangrènent le milieu de la construction.

Pour contrer la pénurie de main-d’œuvre, certains travailleurs exigent des avantages hors convention (cartes-cadeaux, primes d'éloignement frauduleuses, camions personnels), créant une surenchère qui fait exploser les coûts des infrastructures publiques, comme nos écoles et hôpitaux.

Eric Côté dénonce un système devenu trop complexe et appelle à un allégement réglementaire et à une plus grande polyvalence des métiers pour assainir l'industrie.

Écoutez Eric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, discuter de la surenchère salariale dans la construction au Québec.