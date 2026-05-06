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Dans les coulisses

Que se passe-t-il après être passé aux «Dragons»?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 6 mai 2026 11:46

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Que se passe-t-il après être passé aux «Dragons»?
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

À l'occasion du 150e épisode de l'émission Dans l'œil du Dragon, Nicolas Duvernois lève le voile sur la réalité derrière la caméra.

Accompagné de Simon (Phil & Fred Pizzeria) et Jérémy (Oleka Canvas), il prouve qu'un «deal» à la télévision n'est pas l'unique clé du succès.

Découvrez comment ces entrepreneurs ont transformé un passage éclair sur le plateau en véritables fleurons québécois. 

Écoutez le chroniqueur affaires Nicolas Duvernois, Jay Gagnon-Chénier d'Oleka Canvas et Simon Gélineau Verville de Phil & Fred Pizzeria, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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