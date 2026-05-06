Dans les coulisses

À l'occasion du 150e épisode de l'émission Dans l'œil du Dragon, Nicolas Duvernois lève le voile sur la réalité derrière la caméra.

Accompagné de Simon (Phil & Fred Pizzeria) et Jérémy (Oleka Canvas), il prouve qu'un «deal» à la télévision n'est pas l'unique clé du succès.

Découvrez comment ces entrepreneurs ont transformé un passage éclair sur le plateau en véritables fleurons québécois.

Écoutez le chroniqueur affaires Nicolas Duvernois, Jay Gagnon-Chénier d'Oleka Canvas et Simon Gélineau Verville de Phil & Fred Pizzeria, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.