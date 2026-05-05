La puissance des réseaux sociaux

Pour sa chronique sur la vie numérique, François Charron analyse deux stratégies numériques opposées.

D'un côté, les restaurants Lafleur ont suscité l'indignation en mettant en scène le faux décès de leur porte-parole, Lucie, pour annoncer la fin d'un partenariat.

Si la confusion a généré du trafic, le manque de transparence est critiqué.

À l'inverse, la Sûreté du Québec récolte les éloges avec ses vidéos TikTok, alliant humour et prévention.

En utilisant un ton sympathique et des codes modernes, les policiers réussissent à humaniser leur message et à susciter un engagement positif massif auprès du public.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, expliquer le tout, mardi avant-midi à Radio textos.