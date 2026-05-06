Témoignage d'un fan des Canadiens

Michaël Charest, un grand partisan des Canadiens de Montréal, s’apprête à prendre la route pour aller assister à la rencontre du Canadien contre les Sabres, vendredi soir, à Buffalo.
Il s’agit d’une méthode pour contourner le prix des places exorbitant des matchs à domicile, employée par plusieurs partisans pour encourager le Tricolore.
Écoutez Michaël Charest en discuter mercredi, au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier et de l’animateur Philippe Cantin.
«Il restait une minute au match sept quand j'ai réalisé que le Canadien allait gagner. Je suis allé sur Ticketmaster et je me suis mis en réservation de quatre billets. Et lorsque la sirène a sonné pour la fin de la troisième, j'ai tout de suite acheté les billets.»
Écoutez le partisan des Canadiens expliquer ensuite le prix qu'il a payé pour cette sortie à quatre, comparativement aux mêmes billets pour un match au Centre Bell.