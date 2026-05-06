Témoignage d'un fan des Canadiens

Michaël Charest, un grand partisan des Canadiens de Montréal, s’apprête à prendre la route pour aller assister à la rencontre du Canadien contre les Sabres, vendredi soir, à Buffalo.

Il s’agit d’une méthode pour contourner le prix des places exorbitant des matchs à domicile, employée par plusieurs partisans pour encourager le Tricolore.

Écoutez Michaël Charest en discuter mercredi, au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier et de l’animateur Philippe Cantin.