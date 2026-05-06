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Témoignage d'un fan des Canadiens

1er match à Buffalo: «Dès la fin de la 3e j’ai tout de suite acheté les billets»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 mai 2026 16:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
1er match à Buffalo: «Dès la fin de la 3e j’ai tout de suite acheté les billets»
Esprit sportif / Cogeco Média

Michaël Charest, un grand partisan des Canadiens de Montréal, s’apprête à prendre la route pour aller assister à la rencontre du Canadien contre les Sabres, vendredi soir, à Buffalo.

Il s’agit d’une méthode pour contourner le prix des places exorbitant des matchs à domicile, employée par plusieurs partisans pour encourager le Tricolore.

Écoutez Michaël Charest en discuter mercredi, au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier et de l’animateur Philippe Cantin.

«Il restait une minute au match sept quand j'ai réalisé que le Canadien allait gagner. Je suis allé sur Ticketmaster et je me suis mis en réservation de quatre billets. Et lorsque la sirène a sonné pour la fin de la troisième, j'ai tout de suite acheté les billets.»

Michaël Charest

Écoutez le partisan des Canadiens expliquer ensuite le prix qu'il a payé pour cette sortie à quatre, comparativement aux mêmes billets pour un match au Centre Bell.

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