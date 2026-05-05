Série Canadiens-Sabres

Un partisan des Sabres de Buffalo a récemment imploré ses pairs de ne pas vendre leurs billets de matchs de séries aux partisans des Canadiens, alors que les deux équipes s’affronteront dès mercredi en 2e ronde des séries.
Écoutez Kevin Raphael, journaliste sportif, en discuter mardi, au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.
«Si vous avez les moyens, partisans du Canadien, débarquez à Buffalo! Le seul truc qu'on peut faire, c’est de donner de l’énergie à l’équipe. L’avantage de la glace en séries éliminatoires, on l’a vu dans la série contre Tampa Bay, c’est super important. Donc, si on est capable d’avoir 25 % de partisans, 25 % de chandails rouges, ça joue dans la tête des joueurs. Moi, j’encourage tout le monde à y aller. Donc, si vous avez les moyens, allez-y : on débarque!»