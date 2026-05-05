Série Canadiens-Sabres

Un partisan des Sabres de Buffalo a récemment imploré ses pairs de ne pas vendre leurs billets de matchs de séries aux partisans des Canadiens, alors que les deux équipes s’affronteront dès mercredi en 2e ronde des séries.

Écoutez Kevin Raphael, journaliste sportif, en discuter mardi, au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.