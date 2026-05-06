Haute gastronomie

Ce mercredi 6 mai représente un jour important pour le milieu de la restauration et de la gastronomie, alors que le très prestigieux Guide Michelin a dévoilé les gagnants des étoiles Michelin de 2026.

Écoutez Robert Laporte, professeur en gestion de la restauration à l’ITHQ, discuter des heureux élus, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.