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Haute gastronomie

Le Guide Michelin a dévoilé ses gagnants 2026!

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Entendu dans

La commission

le 6 mai 2026 14:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le Guide Michelin a dévoilé ses gagnants 2026!
La commission / Cogeco Média

Ce mercredi 6 mai représente un jour important pour le milieu de la restauration et de la gastronomie, alors que le très prestigieux Guide Michelin a dévoilé les gagnants des étoiles Michelin de 2026.

Écoutez Robert Laporte, professeur en gestion de la restauration à l’ITHQ, discuter des heureux élus, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Il faut compter près d’une dizaine d’années avant d’obtenir une étoile Michelin. Et garder ses étoiles est un travail quotidien de maintien des standards et d’assurer une constance. C’est une chose de créer une assiette, c’en est une autre de faire vivre cette expérience au client. Souvent, les chefs sont perçus comme des artistes, c’est vrai, mais peut-être à la hauteur de 5 %. Le reste, c’est de la standardisation, c’est de la constance, du maintien de la qualité.»

Robert Laporte

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