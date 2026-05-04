Série web «Culture d'aidance»

Comment nos racines influencent-elles la façon dont nous prenons soin de nos parents?

Marie-Eve Tremblay reçoit Pierre-Etienne Touchette, réalisateur de la série Culture d’aidance, et John Vellone, un proche aidant montréalais au quotidien vertigineux.

Entre son travail et sa propre famille, John veille sur son père Léon, 92 ans, entrepreneur italien qui refuse de quitter sa maison et son commerce.

C'est un échange chaleureux et touchant qui explore la «génération sandwich», la culpabilité du dévouement et les solutions inspirantes que nous réservent les différentes communautés culturelles pour mieux vieillir ensemble.

Écoutez le réalisateur Pierre-Etienne Touchette et John Vellone, un proche aidant montréalais d'origine italienne, lundi au micro de Marie-Eve Tremblay.