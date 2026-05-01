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Discussion

Chercher son père ou sa mère en amour: mythe ou réalité?

par 98.5

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25:33

Entendu dans

Radio textos

le 1 mai 2026 11:43

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Chercher son père ou sa mère en amour: mythe ou réalité?
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Certaines personnes cherchent-elles à retrouver une figure parentale au sein de leur relation amoureuse, ou s’agit-il d’un mythe? Selon Sylvie Lavallée, la réponse est nuancée.

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, vendredi, à l’émission Radio Textos.

«Je dirais que le couple remet en scène des enjeux de nos familles, du rôle qu'on avait au sein de notre famille. Le mythe que l'on a, c'est d'avoir l'attente d'un partenaire qui va nous aimer comme un parent nous aime inconditionnellement, quoi qu'on fasse, avec nos failles et nos faiblesses.»

Sylvie Lavallée

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