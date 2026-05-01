Discussion

Certaines personnes cherchent-elles à retrouver une figure parentale au sein de leur relation amoureuse, ou s’agit-il d’un mythe? Selon Sylvie Lavallée, la réponse est nuancée.
Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, vendredi, à l’émission Radio Textos.
«Je dirais que le couple remet en scène des enjeux de nos familles, du rôle qu'on avait au sein de notre famille. Le mythe que l'on a, c'est d'avoir l'attente d'un partenaire qui va nous aimer comme un parent nous aime inconditionnellement, quoi qu'on fasse, avec nos failles et nos faiblesses.»