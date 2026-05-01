Discussion

Certaines personnes cherchent-elles à retrouver une figure parentale au sein de leur relation amoureuse, ou s’agit-il d’un mythe? Selon Sylvie Lavallée, la réponse est nuancée.

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, vendredi, à l’émission Radio Textos.