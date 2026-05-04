Contexte d'instabilité politique

L'abolition de la taxe sur l'essence n'est pas nécessairement la meilleure solution à adopter pour le gouvernement du Québec, selon le chroniqueur Stéphan Gendron.

Il explique que non seulement cette mesure priverait de façon pérenne une part des revenus du gouvernement, mais aurait, prédit-il, un faible impact sur le prix à la pompe, étant donné l'instabilité politique que crée Donald Trump.

Écoutez le chroniqueur et ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, donner son point de vue sur le sujet, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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