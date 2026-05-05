Vitesse et zones résidentielles

Jérôme Landry revient sur l'accident tragique ayant blessé deux enfants à Beauport, abordant l'urgence de ralentir dans nos quartiers et partagent les témoignages troublants d'auditeurs sur le comportement des automobilistes.

Quelles sont les solutions pour rendre les quartiers résidentiels plus sécuritaires pour les enfants?

Écoutez Jérôme Landry, animateur au FM93 à Québec, en discussion avec Marie-Eve Tremblay, mardi à Radio textos.