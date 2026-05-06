En réaction à un programme de la CAQ

La CAQ propose de nouveaux quartiers de maisons mobiles «4.0» pour aider les premiers acheteurs, une initiative qui fait bondir Stéphane Gendron.

Avec les coûts exorbitants des terrains et des infrastructures, il y voit une solution «jetable» qui risque de mal vieillir.

Loin d'être convaincu par ces habitations modulaires à moins de 350 000 $, il propose plutôt des mesures drastiques.

Quelles sont-elles?

Écoutez le commentaire de Stéphane Gendron, mercredi avant-midi au micro de Marie-Eve Tremblay.