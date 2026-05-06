 Aller au contenu
En réaction à un programme de la CAQ

Accès à la propriété: Stéphane Gendron réclame un «break à bras» financier

par 98.5

0:00
15:06

Entendu dans

Radio textos

le 6 mai 2026 12:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Accès à la propriété: Stéphane Gendron réclame un «break à bras» financier
Le commentaire de Stéphane Gendron / Cogeco Média

La CAQ propose de nouveaux quartiers de maisons mobiles «4.0» pour aider les premiers acheteurs, une initiative qui fait bondir Stéphane Gendron.

Avec les coûts exorbitants des terrains et des infrastructures, il y voit une solution «jetable» qui risque de mal vieillir.

Loin d'être convaincu par ces habitations modulaires à moins de 350 000 $, il propose plutôt des mesures drastiques. 

Quelles sont-elles? 

Écoutez le commentaire de Stéphane Gendron, mercredi avant-midi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Le droit de propriété au Canada et au Québec, ça n'existe pas... Le gouvernement pourrait dire: maintenant, les ventes, là, la spéculation, on tire le break à bras.»

Stéphane Gendron

Vous aimerez aussi

1er match à Buffalo: «Dès la fin de la 3e j’ai tout de suite acheté les billets»
Le Québec maintenant
1er match à Buffalo: «Dès la fin de la 3e j’ai tout de suite acheté les billets»
0:00
5:25
Le Guide Michelin a dévoilé ses gagnants 2026!
La commission
Le Guide Michelin a dévoilé ses gagnants 2026!
0:00
11:58
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Que se passe-t-il après être passé aux «Dragons»?
Rattrapage
Dans les coulisses
Que se passe-t-il après être passé aux «Dragons»?
Les couleurs que vous choisissez de porter influencent votre journée
Rattrapage
Petite analyse des différentes teintes
Les couleurs que vous choisissez de porter influencent votre journée
Est-ce correct de masquer les accents des employés de centres d’appels?
Rattrapage
Méthode qu'emploierait Telus
Est-ce correct de masquer les accents des employés de centres d’appels?
Le faux décès de la porte-parole de Lafleur suscite l’indignation
Rattrapage
La puissance des réseaux sociaux
Le faux décès de la porte-parole de Lafleur suscite l’indignation
Comment réduire la facture de nos assurances?
Rattrapage
Quelques astuces
Comment réduire la facture de nos assurances?
Louise Arbour à Ottawa: un choix stratégique et bilingue
Rattrapage
Nouvelle gouverneure générale
Louise Arbour à Ottawa: un choix stratégique et bilingue
«Si vous avez les moyens, partisans du Canadien, débarquez à Buffalo!»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Sabres
«Si vous avez les moyens, partisans du Canadien, débarquez à Buffalo!»
Drame à Beauport: la sécurité dans nos zones scolaires en question
Rattrapage
Vitesse et zones résidentielles
Drame à Beauport: la sécurité dans nos zones scolaires en question
Infrasons et champignons: la science derrière la «présence» d'esprits
Rattrapage
Les «fantômes» du Canadien iront-ils à Buffalo?
Infrasons et champignons: la science derrière la «présence» d'esprits
Chantiers publics: quand le contribuable paie la facture des primes d'exception
Rattrapage
Les effets du travail au gris
Chantiers publics: quand le contribuable paie la facture des primes d'exception
Quand les racines influencent les soins portés aux parents âgés
Rattrapage
Série web «Culture d'aidance»
Quand les racines influencent les soins portés aux parents âgés
Devrait-on abolir la taxe d'essence? «Non, on a un fou au sud de la frontière»
Rattrapage
Contexte d'instabilité politique
Devrait-on abolir la taxe d'essence? «Non, on a un fou au sud de la frontière»
«Crise de la quarantaine»: l’heure du grand bilan au Boys Club
Rattrapage
Entre urgence de vivre et nostalgie
«Crise de la quarantaine»: l’heure du grand bilan au Boys Club
Chercher son père ou sa mère en amour: mythe ou réalité?
Rattrapage
Discussion
Chercher son père ou sa mère en amour: mythe ou réalité?