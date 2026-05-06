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Petite analyse des différentes teintes

Les couleurs que vous choisissez de porter influencent votre journée

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 6 mai 2026 11:39

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les couleurs que vous choisissez de porter influencent votre journée
Les couleurs que l’on choisit de porter ont une véritable influence sur le cours de notre journée. / eqroy / Adobe Stock

Les couleurs que l’on choisit de porter pourraient avoir une véritable influence sur le cours de notre journée.

C’est le constat de la journaliste scientifique Andréanne Théberge, qui a fait quelques recherches sur le sujet.

Quelles en sont les influences sur nos émotions et l'images qu'elles projettent? 

Écoutez la expliquer le tout, mercredi matin au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay, à Radio textos.

«C'est réel, ça a une influence physiologique et psychologique. D'abord, les couleurs ne stimulent pas les mêmes zones dans le cerveau. Les couleurs froides et les couleurs chaudes vont activer différentes zones et ça n’envoie pas les mêmes signaux chimiques. Il y a une baisse de cortisol avec le bleu et une hausse de testostérone avec le rouge.»

Andréanne Théberge

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