Méthode qu'emploierait Telus

L’entreprise de télécommunications TELUS aurait utilisé l’intelligence artificielle pour atténuer ou masquer les accents de ses employés de centres d’appels, selon un article du Globe and Mail.

L’animatrice Marie-Eve Tremblay se demande notamment : s’agit-il d’une forme de racisme déguisé ? Et les clients sont-ils informés de cette pratique ?

Écoutez Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, discuter de cette question — qui soulève d’importants enjeux éthiques — mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.