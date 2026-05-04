Les «fantômes» du Canadien iront-ils à Buffalo?

En parlant des fantômes des Canadiens de Montréal, Christian Page explique les causes probables de «manifestations d'esprits» dans les maisons...
Il explique comment des infrasons (sons inaudibles) ou l’exposition à certains champignons peuvent induire des sentiments d’oppression ou des hallucinations, menant les gens à croire aux fantômes.
Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.
Autres sujets abordés:
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