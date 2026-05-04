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Les «fantômes» du Canadien iront-ils à Buffalo?

Infrasons et champignons: la science derrière la «présence» d'esprits

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 4 mai 2026 12:11

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Infrasons et champignons: la science derrière la «présence» d'esprits
L'actualité du paranormal avec Christian Page / Cogeco Média

En parlant des fantômes des Canadiens de Montréal, Christian Page explique les causes probables de «manifestations d'esprits» dans les maisons... 

Il explique comment des infrasons (sons inaudibles) ou l’exposition à certains champignons peuvent induire des sentiments d’oppression ou des hallucinations, menant les gens à croire aux fantômes. 

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

Autres sujets abordés: 

  • Le «Bloop», un son sous-marin record capté en 1997, probablement causé par un glacier, mais qui continue de fasciner les amateurs de monstres marins.
  • La «loi de Brandolini»: pourquoi il est si difficile de déloger une idée absurde une fois qu'elle est ancrée dans l'imaginaire collectif.

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