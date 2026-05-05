Nouvelle gouverneure générale

Marie-Eve Tremblay discute avec l'analyste Tasha Kheiriddin de la nomination de l'ancienne juge Louise Arbour comme gouverneure générale du Canada.
Kheiriddin souligne le caractère stratégique de ce choix bilingue pour Mark Carney, tout en rappelant le passé militant de la juge.
Écoutez l'analyste et commentatrice politique Tasha Kheiriddin, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Monsieur Carney veut faire un ''statement''. Il veut vraiment tracer une ligne dans le sable et dire : "Non, on va s'assurer que la langue française soit respectée dans les positions officielles du Canada".»
Autre sujet abordé:
- L'Alberta, où un mouvement souverainiste prend de l'ampleur avec une pétition record pour inclure la question de l'indépendance lors d'un prochain référendum.