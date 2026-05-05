Nouvelle gouverneure générale

Marie-Eve Tremblay discute avec l'analyste Tasha Kheiriddin de la nomination de l'ancienne juge Louise Arbour comme gouverneure générale du Canada.

Kheiriddin souligne le caractère stratégique de ce choix bilingue pour Mark Carney, tout en rappelant le passé militant de la juge.

Écoutez l'analyste et commentatrice politique Tasha Kheiriddin, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.