Alors que les grands enjeux mondiaux monopolisent l'actualité, Étienne Marcoux et Frédéric Labelle lancent le «Département des nouvelles soft» pour s'attaquer aux irritants du quotidien.

Premier dossier chaud: la gestion déficiente des croûtons servis avec le tartare dans les restaurants, forçant les clients à une «gestion des quantités» humiliante.

Le duo enquête également sur le papier de toilette Kirkland de Costco qui, selon de nombreux constats, aurait changé de recette pour devenir anormalement poudreux et grumeleux.

Une chronique essentielle pour ceux qui croient que le diable — et le confort — se cachent dans les détails.

Écoutez Le bac à nouvelles de l'humoriste Étienne Marcoux, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.