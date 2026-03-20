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Humour
«Département des nouvelles soft»

Tartare et pénurie de croûtons: un scandale gastronomique!

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mars 2026 09:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Étienne Marcoux
Étienne Marcoux
Tartare et pénurie de croûtons: un scandale gastronomique!
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux / Cogeco Média

Alors que les grands enjeux mondiaux monopolisent l'actualité, Étienne Marcoux et Frédéric Labelle lancent le «Département des nouvelles soft» pour s'attaquer aux irritants du quotidien.

Premier dossier chaud: la gestion déficiente des croûtons servis avec le tartare dans les restaurants, forçant les clients à une «gestion des quantités» humiliante. 

Le duo enquête également sur le papier de toilette Kirkland de Costco qui, selon de nombreux constats, aurait changé de recette pour devenir anormalement poudreux et grumeleux.

Une chronique essentielle pour ceux qui croient que le diable — et le confort — se cachent dans les détails.

Écoutez Le bac à nouvelles de l'humoriste Étienne Marcoux, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

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