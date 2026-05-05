Pourboires et hausse des prix

Au lendemain du 8e gala des Lauriers de la gastronomie, le chef Dany St-Pierre souligne l'effervescence de l'industrie culinaire québécoise, qui brille désormais bien au-delà de Montréal.

Toutefois, ce secteur traverse une période de turbulences marquée par l'explosion des coûts et une remise en question profonde de la culture du pourboire.

Avec les nouvelles pressions liées à la rémunération des employés et la limite psychologique des clients face à l'inflation, le restaurateur explique que le modèle traditionnel de gouvernance du service doit être affronté collectivement pour assurer la survie de nos établissements préférés...

Écoutez Danny St-Pierre, chef et animateur du 8e gala des Lauriers, à Lagacé le matin, mardi.