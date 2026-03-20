Dans le cadre de sa chronique Les humeurs de Fred, Frédéric Labelle revient sur une semaine riche en controverses légères, dont sa déclaration surprise faisant de Saint-Hyacinthe la nouvelle destination branchée.

Il commente également les talents musicaux cachés de la vice-première ministre Geneviève Guilbault, qui a partagé des vidéos d'elle jouant de la flûte à bec sur les réseaux sociaux. Une initiative qui a inspiré plusieurs détournements humoristiques sur le Web.

Écoutez la rétrospective de la semaine du chroniqueur Frédéric Labelle vendredi à Lagacé le matin.