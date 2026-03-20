 Aller au contenu
Humour
Les humeurs de Fred

Saint-Hyacinthe: la nouvelle capitale de la mode?

par 98.5

0:00
5:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mars 2026 09:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Saint-Hyacinthe: la nouvelle capitale de la mode?
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Dans le cadre de sa chronique Les humeurs de Fred, Frédéric Labelle revient sur une semaine riche en controverses légères, dont sa déclaration surprise faisant de Saint-Hyacinthe la nouvelle destination branchée.

Il commente également les talents musicaux cachés de la vice-première ministre Geneviève Guilbault, qui a partagé des vidéos d'elle jouant de la flûte à bec sur les réseaux sociaux. Une initiative qui a inspiré plusieurs détournements humoristiques sur le Web.

Écoutez la rétrospective de la semaine du chroniqueur Frédéric Labelle vendredi à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Le biscuit chinois de Bernard Drainville
La commission
Le biscuit chinois de Bernard Drainville
0:00
0:48
Le biscuit chinois de Christine Fréchette
La commission
Le biscuit chinois de Christine Fréchette
0:00
0:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Tartare et pénurie de croûtons: un scandale gastronomique!
Rattrapage
«Département des nouvelles soft»
Tartare et pénurie de croûtons: un scandale gastronomique!
Les municipales en France dans l'oeil de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
Rattrapage
Zielinski contre Hittler
Les municipales en France dans l'oeil de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
«On a une station sur deux qui est en déficit de maintenance. On fait quoi?»
Rattrapage
Dégradation du métro de Montréal
«On a une station sur deux qui est en déficit de maintenance. On fait quoi?»
Rapport sur le bonheur: pourquoi le Québec fait-il bande à part au Canada?
Rattrapage
Confiance et cohésion sociale
Rapport sur le bonheur: pourquoi le Québec fait-il bande à part au Canada?
L'intelligence artificielle gagne du terrain au Québec
Rattrapage
Des chiffres frappants
L'intelligence artificielle gagne du terrain au Québec
Séoul en état d’alerte pour le concert historique de BTS
Rattrapage
Sortie de son 5e album studio «Arirang»
Séoul en état d’alerte pour le concert historique de BTS
Problèmes de stationnement: Liquidation Marie fait face à la grogne des voisins
Rattrapage
À Longueuil notamment
Problèmes de stationnement: Liquidation Marie fait face à la grogne des voisins
Déclarée morte par erreur: le cauchemar de Françoise Marier
Rattrapage
Revenu Canada
Déclarée morte par erreur: le cauchemar de Françoise Marier
Il maintient son panel: Boissonneault dénonce une «intimidation idéologique»
Rattrapage
Conférence contestée à l'Université Laval
Il maintient son panel: Boissonneault dénonce une «intimidation idéologique»
«Si c'était le Poilievre du quotidien, les sondages seraient très différents»
Rattrapage
Le chef conservateur à l'aise chez Joe Rogan
«Si c'était le Poilievre du quotidien, les sondages seraient très différents»
«2026 sera étoilée comme une année de crise énergétique majeure»
Rattrapage
Pression inflationniste à l'échelle internationale
«2026 sera étoilée comme une année de crise énergétique majeure»
Météo: un début de printemps aux allures d'hiver au Québec
Rattrapage
Pas de chaleur printanière à l'horizon
Météo: un début de printemps aux allures d'hiver au Québec
Guerre en Iran: Donald Trump aurait-il perdu le contrôle?
Rattrapage
Frappes israélo-américaines
Guerre en Iran: Donald Trump aurait-il perdu le contrôle?
Pensions fédérales: 69 000 aînés attendent toujours leur chèque
Rattrapage
Système informatique défaillant d'Ottawa
Pensions fédérales: 69 000 aînés attendent toujours leur chèque