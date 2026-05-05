Projet de loi nationaliste de Christine Fréchette

Dès l'ouverture de la session parlementaire, la nouvelle première ministre Christine Fréchette a surpris en annonçant le renouvellement de la clause dérogatoire pour la Loi 96 sur la protection du français.

Bien que cette clause n'arrive à échéance qu'en mai 2027, le gouvernement choisit de la sécuriser jusqu'en 2031 dès maintenant, envoyant un signal politique fort à l'aile nationaliste et coinçant le chef libéral Charles Milliard dans ses récentes hésitations linguistiques.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau décortiquer cette stratégie de la première ministre Christine Fréchette, mardi, à Lagacé le matin.

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