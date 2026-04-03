Le bac à nouvelles

Étienne Marcoux revient sur le départ prochain du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, dont les difficultés avec la langue française avaient marqué l'actualité.

Il se propose comme «professeur de québécois» pour son successeur, offrant une première leçon magistrale sur l'art de la contraction.

Du passage de «Je vais te donner» à l'efficace «Motte donner», l'humoriste explique comment la langue d'ici gagne du temps en fusionnant les mots.

Il conclut sa démonstration avec un extrait de Céline Dion pour prouver que même nos plus grandes stars maîtrisent ce «Joual 101».

Écoutez l'humoriste Etienne Marcoux discuter de Pâques, de la résurrection, de Céline Dion et bien d'autres sujets, vendredi à Lagacé le matin.