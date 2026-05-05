Un besoin constant à Saint-Hyacinthe

Saviez-vous que nos compagnons à quatre pattes peuvent eux aussi donner leur sang?

La Dre Marie-Claude Blais, vétérinaire au Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de Saint-Hyacinthe, explique que les besoins sont hebdomadaires pour traiter des cas d'accidents, de troubles de la coagulation ou de maladies immunitaires.

Pour être donneur, un chien doit peser au moins 25 kilos.

Bien que les prélèvements soient aussi possibles chez les chats, une légère sédation est souvent nécessaire pour limiter leur stress.

Les propriétaires intéressés peuvent s'inscrire via le formulaire en ligne du CHUV.

Écoutez Dre Marie-Claude Blais, vétérinaire au Centre hospitalier universitaire vétérinaire de Saint-Hyacinthe, expliquer le tout, mardi matin.