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Qui est en première place?

Top 100 de Rolling Stone: les solos de guitare qui ont marqué l'histoire

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mai 2026 08:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Top 100 de Rolling Stone: les solos de guitare qui ont marqué l'histoire
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le célèbre magazine Rolling Stone vient de publier son palmarès des 100 meilleurs solos de guitare de l'histoire, un classement qui suscite déjà de vifs débats.

Catherine Brisson nous présente les points marquants de ce top 10, où la virtuosité et l'émotion priment sur les ventes de disques.

On y retrouve des monuments comme Eric Clapton sur l'album blanc des Beatles, Led Zeppelin avec l'incontournable Stairway to Heaven et The Eagles avec Hotel California.

À quelle légende du rock revient la première place?

Écoutez des extraits des meilleurs solos, lors de la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi à Lagacé le matin

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