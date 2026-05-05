Stigmatisation

L'organisme Action Plus de l'Estrie a lancé une campagne percutante intitulée «Ça m'est arrivé», visant à déstigmatiser le recours à l'aide sociale.
Parmi les visages de cette initiative, on retrouve la chanteuse Laurence Jalbert, qui a courageusement partagé son expérience passée pour démontrer que personne n'est à l'abri d'un revers de fortune. Alors qu'elle était une jeune musicienne enceinte et sans économies, l'aide sociale a représenté une véritable bouée de sauvetage.
Écoutez l'artiste Laurence Jalbert et Geneviève Bouchard, directrice de L’Action Plus de l’Estrie, discuter de l'importance de cette campagne avec Patrick Lagacé, mardi.
«Demander de l'aide, c'est parfaitement légitime et c'est parfaitement normal, mais j'étais là en train de tendre la main et c'était dur. C'est déjà humainement tellement difficile de demander cette forme d'aide là [...] J'avais l'impression que tous les regards étaient tournés vers moi.»