Stigmatisation

L'organisme Action Plus de l'Estrie a lancé une campagne percutante intitulée «Ça m'est arrivé», visant à déstigmatiser le recours à l'aide sociale.

Parmi les visages de cette initiative, on retrouve la chanteuse Laurence Jalbert, qui a courageusement partagé son expérience passée pour démontrer que personne n'est à l'abri d'un revers de fortune. Alors qu'elle était une jeune musicienne enceinte et sans économies, l'aide sociale a représenté une véritable bouée de sauvetage.

Écoutez l'artiste Laurence Jalbert et Geneviève Bouchard, directrice de L’Action Plus de l’Estrie, discuter de l'importance de cette campagne avec Patrick Lagacé, mardi.