La boulangerie Le Duo Choc, située à Candiac, a récemment décroché les honneurs en remportant la Coupe du Canada de la boulangerie.

Le propriétaire et boulanger, Florent Lehmann, s’est distingué grâce à son savoir-faire exceptionnel, repartant avec les titres de champion pour la meilleure baguette et le meilleur croissant au pays.

Cette reconnaissance va apporter une belle visibilité au commerce, attirant une clientèle curieuse de goûter à ces produits d'exception.

Écoutez Florent Lehmann discuter de ses secrets de fabrication, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.