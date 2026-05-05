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Nomination controversée de John Chayka comme DG

Un journaliste confronte le président des Leafs: un moment inconfortable

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mai 2026 06:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Un journaliste confronte le président des Leafs: un moment inconfortable
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le monde du hockey est secoué par la nomination de John Chayka comme directeur général des Maple Leafs de Toronto.

Ce retour est controversé: Chayka avait été suspendu par la LNH après un passage tumultueux avec les Coyotes de l'Arizona.

Lors de sa présentation officielle, le journaliste Steve Simmons a volé la vedette en confrontant le président de l'équipe, Keith Pelley, révélant que 19 intervenants influents sur 20 qualifient le nouveau DG d'«escroc» ou de «menteur». 

Par ailleurs, le Parc olympique lancera les festivités du 50e anniversaire des Jeux de 76 le 1er août prochain, en présence de la légendaire Nadia Comaneci.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin

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