Nomination controversée de John Chayka comme DG

Le monde du hockey est secoué par la nomination de John Chayka comme directeur général des Maple Leafs de Toronto.

Ce retour est controversé: Chayka avait été suspendu par la LNH après un passage tumultueux avec les Coyotes de l'Arizona.

Lors de sa présentation officielle, le journaliste Steve Simmons a volé la vedette en confrontant le président de l'équipe, Keith Pelley, révélant que 19 intervenants influents sur 20 qualifient le nouveau DG d'«escroc» ou de «menteur».

Par ailleurs, le Parc olympique lancera les festivités du 50e anniversaire des Jeux de 76 le 1er août prochain, en présence de la légendaire Nadia Comaneci.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.